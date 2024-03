Giovedì 14 marzo va in onda in prima TV su Rai 1 il film Folle d'amore - Alda Merini. La pellicola racconta la vita straordinaria della "poetessa dei Navigli", a partire dall'infanzia e fino alla fama, passando per i problemi psichici e la maternità. Il risultato? Un ritratto privo d'ogni fronzolo, che ben testimonia chi era quella donna che cambiò per sempre il mondo della poesia