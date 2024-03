Alda Merini, la storia della poetessa simbolo del Novecento. FOTO

Nata il 21 marzo 1931 a Milano, l'autrice di "Terra Santa" ha segnato la letteratura italiana con i suoi capolavori in versi, scritti sin dall'età di 16 anni. Tra turbamenti e crisi mistiche, è stata rinchiusa in manicomio per lungo tempo. Ciò non le ha impedito di ottenere un meritato successo e numerosi riconoscimenti, che l'hanno consacrata come una delle più importanti figure del secolo scorso