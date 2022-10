Milano, Del Vecchio e Smuraglia tra 14 nuovi nomi nel Famedio

Guarda le altre notizie di oggi 11 ottobre

Ci sono anche il patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio, il partigiano Carlo Smuraglia, l'ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida e il fondatore di Mediolanum Ennio Doris tra le personalità che saranno iscritte al Famedio, il Pantheon dei milanesi illustri che si trova al Cimitero Monumentale di Milano. La cerimonia si svolgerà il 2 novembre.

Le 14 personalità

La Commissione consultiva del Comune per le onoranze al Famedio ha approvato i nomi delle 14 personalità. L'elenco dei cittadini illustri comprende, oltre a quelli già citati, Maria Nives Iannaccone, Valentina Crepax, Fernanda Enrica Leonia Vigo, Miranda Rossi, Valentina Cortese, Luisa Pronzato, Riccardo Terzi, Salvatore Veca, Alessandro Mendini e Franco Quadri. Non c'è invece Vincenzo La Russa, ex senatore Dc e fratello del senatore di Fratelli d'Italia Ignazio e dell'assessore regionale Romano. La proposta di iscriverlo al Famedio, portata dal consigliere di Fratelli d'Italia, Andrea Mascaretti, aveva scatenato polemiche politiche e la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi aveva sospeso per due volte la commissione.