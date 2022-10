Una bomba d'acqua ha colpito nel pomeriggio la zona di Matelica (Macerata): le copiose e improvvise precipitazioni hanno causato molti disagi su molte strade, dove scorre un fiume d'acqua e fango, e anche allagamenti in particolare di garage in città. Una ventina le richieste di intervento ricevute dai vigili del fuoco che ne hanno già evase una metà e sono ancora impegnati nelle altre situazioni anche per rimuovere rami e piante caduti in strada. Al lavoro anche personale del Comune e volontari di protezione civile. Maltempo in Sicilia: strade allagate e scuole chiuse a Trapani