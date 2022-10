Latina, travolto da auto mentre porta a spasso il cane: grave 50enne

È avvenuto nella frazione Borgo San Michele. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Santa Maria Goretti

Un uomo di 50 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato investito a Borgo San Michele, frazione di Latina, mentre stava attraversando le strisce pedonali con il cane. Lo riporta Il Messaggero.

L'incidente

L'uomo è stato travolto da un'auto e sbalzato a terra. Dopo l'impatto con l'asfalto ha perso i sensi. È stato soccorso da alcuni automobilisti e poi dal personale del 118. È avvenuto in centro, all'incrocio con la Migliara 43. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Santa Maria Goretti dove è stato sottoposto a una tac.