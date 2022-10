Incidente nel Torinese, scontro tra moto e betoniera: morto 65enne

Lo schianto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto nel pomeriggio sulla statale per il lago di Viverone, a Bollengo

Guarda le altre notizie di oggi 11 ottobre

Un motociclista di 65 anni residente a Montalto Dora (Torino) è morto nel pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla statale per il lago di Viverone, a Bollengo. L'uomo era in sella a una Suzuki e, per cause in fase di accertamento, si è scontrato lateralmente con una betoniera. L'impatto è stato fatale al motociclista: il personale del 118 intervenuto non ha potuto fare nulla per salvargli la vita. La dinamica del sinistro è adesso al vaglio dei carabinieri di Azeglio.