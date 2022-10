Trecate, resti umani ritrovati in riva al Ticino

A scoprirli sono stati alcuni cacciatori, in località Bosco Marino, zona non distante dal ponte sul fiume che collega il Piemonte alla Lombardia. Potrebbero essere di un corpo trasportato da una piena del fiume e poi riaffiorate con la siccità, ma non è escluso che si tratti di un occultamento di cadavere

Ossa che potrebbero essere umane sono state ritrovate oggi in una zona boscosa vicino al fiume Ticino, a Trecate (Novara). A scoprirli sono stati alcuni cacciatori, in località Bosco Marino. Sul ritrovamento sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Novara.

Le ipotesi sulle ossa ritrovate

A un primo esame potrebbe trattarsi di ossa umane di una persona deceduta molti mesi fa. I resti potrebbero essere di un corpo trasportato da una piena del Ticino e poi riaffiorate con la siccità, ma non è escluso che si tratti di un occultamento di cadavere. La zona non è distante dal ponte sul fiume che collega il Piemonte alla Lombardia. L'area è stata transennata ed è piantonata dai carabinieri. Domani mattina è previsto l'arrivo di una squadra specializzata dell'Arma per il recupero dei resti.