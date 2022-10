Domodossola, rimane incastrato tra motrice e rimorchio: ferito autista

L'autista di un tir è stato trasportato stamattina all'ospedale Maggiore di Novara dopo essere rimasto incastrato tra la motrice e il rimorchio del mezzo durante le operazioni di scarico. È avvenuto allo scalo merci Domo2, a Domodossola.

Incidente sul lavoro

L'uomo, di origini rumene, è rimasto schiacciato tra le due parti del tir. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Corpo soccorritori di Villadossola per prestare le prime cure al ferito. Nel frattempo è atterrato allo scalo l'elicottero del 118 proveniente da Alessandria e l'uomo è stato stabilizzato ed elitrasportato in ospedale. Non sono al momento note le sue condizioni, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.