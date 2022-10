Incendio a Trieste, Burger King in fiamme in centro: stabile evacuato

Fiamme divampate nella tarda serata di ieri in un edificio di cinque piani in una zona centrale della città. Decine di persone in strada, nessun ferito. Ingenti i danni al punto della catena di fast food

Fiamme a Trieste, dove uno stabile di cinque piani è stato evacuato nella tarda serata di ieri con decine di persone in strada a causa di un incendio divampato al piano terra nei locali occupati da un Burger King. L'allarme è scattato a causa del fumo nero e dell'odore di bruciato. Lo stabile si trova in Viale XX Settembre, in una zona centrale della città. L'incendio sarebbe divampato probabilmente da un corto circuito e le fiamme sono risalite attraverso la canna fumaria, fino a una falda del tetto dell'edificio, come hanno precisato i Vigili del Fuoco intervenuti intorno alle 22 sul posto con vari mezzi, insieme con carabinieri e operatori del 118.