Incendi su più fronti a Pantelleria, evacuate numerose case. FOTO

Il rogo, definito di proporzioni “preoccupanti”, sta divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse abitazioni: a causa delle fiamme, le ville e i dammusi più vicini al fronte del fuoco sono state sgomberate. Tra queste, anche le case di Giorgio Armani e della coppia Myrta Merlino-Marco Tardelli. Tra i turisti in fuga, alcuni sono saliti sulle motovedette della Capitaneria di porto. Per la Protezione civile si tratta di in un incendio doloso