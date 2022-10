Incendio a Milano, fiamme in un appartamento: 12 intossicati

Il rogo è divampato in uno stabile di quattro piani in via Macedonio Melloni, in zona Monforte. Otto persone sono state trasportate per controlli in ospedale in codice giallo e quattro in codice verde

Tutte le notizie di oggi 9 ottobre

Sono una dozzina le persone rimaste intossicate in maniera non grave per un incendio, scoppiato ieri sera, in un appartamento di uno stabile di quattro piani a Milano, nel quartiere semicentrale di zona Monforte in via Macedonio Melloni.

L'incendio

In base ai primi accertamenti il rogo si è sviluppato, verso le 19.15, da un balcone e poi si è esteso provocando molto fumo che ha invaso la tromba delle scale e investito i residenti. Otto persone sono state trasportate per controlli in vari ospedali in codice giallo e quattro in codice verde. Nessuno al momento è in pericolo di vita, ferito o ustionato. È però necessario fare le analisi del caso, fra cui quelle del sangue, per valutare le precise condizioni di ognuno. Sul posto sono giunti diversi mezzi dei pompieri e sono arrivati molti mezzi di soccorso e ambulanze.