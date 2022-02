Roma, una serata di letture dedicata ad Alda Merini

L'appuntamento è per domenica 13 febbraio, alle 19, a Palazzo Merulana. L'iniziativa, a cura della "Setta dei poeti estinti", si inserisce nell'ambito del festival Topic&Distopic

Una serata dedicata alla poesia e all’amore, in attesa della festa più romantica dell’anno. Domenica 13 febbraio, alle ore 19, nella splendida cornice di Palazzo Merulana, nel cuore di Roma, per l’iniziativa Merulove nell’ambito del festival Topic&Distopic, La setta dei poeti estinti porterà in lettura le più belle poesie di Alda Merini, tra le maggiori poetesse del Novecento italiano. Un elegante percorso attraverso le passioni, i tormenti, le gioie e la potenza del canto secondo la poetessa dei Navigli.

La serata di letture

A dar voce alle poesie, Mara Sabia, poetessa e attrice, ed Emilio Fabio Torsello, giornalista e fondatore del progetto letterario de La Setta dei Poeti estinti, una delle realtà più affermate nell’ambito della divulgazione letteraria in Italia.

“Leggere Alda Merini - spiega Mara Sabia - è compiere un viaggio nell’essenza di una poetessa straordinaria, capace di risorgere molte volte dai propri dolori, mantenendo sempre fede alla vocazione della poesia. Le sue parole danno forza e ci insegnano a leggere la meraviglia della vita”. “Siamo lieti di tornare a leggere poesia dal vivo, guardandoci negli occhi - aggiunge Emilio Fabio Torsello - Incontrarci nella bellezza della letteratura è qualcosa che oggi ha il sapore di una rinascita. La poesia, che abbiamo sempre continuato a divulgare durante i mesi più duri della pandemia, con eventi sui social, ci ha sempre sostenuto. Ma nulla potrà mai rendere il calore e la bellezza dell’incontro dal vivo. Tornare a ritrovarsi sulle parole di Alda Merini, sarà bellissimo”.