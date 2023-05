A Casa Tutti Bene 2, i personaggi di Laura Morante e Paola Sotgiu

Alba Ristuccia e Maria Mariani sono i due pilastri delle famiglie protagoniste della serie Sky Original di Gabriele Muccino. Le attrici che le interpretano parlano in questo clip della loro evoluzione e di cosa le aspetta nella seconda stagione. A Casa Tutti Bene 2 arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now da venerdì 5 maggio

Alba Ristuccia e Maria Mariani sono le matriarche delle due famiglie che animano A Casa Tutti Bene – La Serie. A interpretarle sono Laura Morante e Paola Sotgiu, che vedremo tornare nei loro ruoli nella seconda stagione, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now a partire da venerdì 5 maggio. Nella clip che trovate in testa a questo articolo, Laura Morante e Paola Sotgiu fanno il punto su ciò che è già successo e ciò che dovrà ancora accadere.