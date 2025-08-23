Antonio Capuano premiato alla Mostra di Venezia con il Pietro Bianchi

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mostra di Venezia , ad Antonio Capuano il Premio Pietro Bianchi 2025 dei Giornalisti

Cinema
©Getty

Il regista napoletano riceverà il riconoscimento dei Giornalisti Cinematografici Italiani venerdì 5 settembre in Sala Giardino, durante la proiezione speciale del suo nuovo film L’isola di Andrea, presentato fuori concorso alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia. Un premio che celebra la sua carriera libera, dissacrante e sempre attenta all’infanzia e all’autenticità dello sguardo

Antonio Capuano, il “ribelle” del cinema italiano premiato al Lido

Sarà consegnato ad Antonio Capuano il Premio Pietro Bianchi 2025, riconoscimento che i Giornalisti Cinematografici Italiani assegnano ogni anno al Lido in collaborazione con la Biennale e la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. La cerimonia si terrà venerdì 5 settembre in Sala Giardino (ore 21.15), in occasione della proiezione fuori concorso del suo ultimo film, L’isola di Andrea.

L'Isola di Andrea

Le motivazioni del premio

“Uno sguardo acuto e dissacrante, capace di raccontare un mondo segnato da dolore e ingiustizia ma anche attraversato da lampi di bellezza e ribellione”. Così i Giornalisti Cinematografici hanno descritto il lavoro di Capuano, sottolineando la sua capacità di restare fedele alla propria natura più autentica. Un cinema libero, senza censure e ipocrisie, celebrato anche da Paolo Sorrentino che in È stata la mano di Dio lo ha omaggiato come maestro e figura ispiratrice.

Approfondimento

David di Donatello 2022: premio speciale al regista Antonio Capuano

Una carriera tra Venezia e Napoli

Capuano ha segnato l’inizio della “nuova onda” del cinema napoletano con l’opera prima Vito e gli altri (1991), premiata alla Settimana della Critica e con il Nastro d’argento per il miglior esordio. Da allora il suo percorso lo ha portato più volte a Venezia con titoli come Pianese Nunzio, 14 anni a maggio (1996), Luna rossa (2001) e Bagnoli Jungle (2015). Tra gli altri festival spiccano Locarno, che ha accolto Polvere di Napoli e La guerra di Mario, e Torino con Il buco in testa (2020). Nel 2021 ha ricevuto l’Excellence Award di Alice nella Città.

Approfondimento

Mostra del Cinema di Venezia 2025, quando inizia e cosa sapere

Il significato del Premio Pietro Bianchi

Nato nel 1977 e dedicato a una delle grandi firme della critica italiana, il Premio Pietro Bianchi ha visto tra i suoi destinatari registi, sceneggiatori, direttori della fotografia, montatori e attori che hanno scritto la storia del cinema italiano: da Mario Soldati a Bertolucci, da Antonioni a Scola, fino a Sophia Loren, Claudia Cardinale, Stefania Sandrelli, Nanni Moretti e Sergio Castellitto.

Quest’anno il testimone passa ad Antonio Capuano, regista che ha fatto della libertà, della verità e di uno sguardo sempre rivolto all’infanzia e all’essere umano più autentico la cifra della sua opera.

FOTOGALLERY

©Webphoto

1/13
Cinema

Mostra del Cinema di Venezia 2025, gli ospiti più attesi. FOTO

La 82ma edizione della rassegna cinematografica, tra le più prestigiose d’Europa e del mondo, si appresta a ospitare star di altissimo livello. Scopriamo chi sono le celebrità più attese sui red carpet del Lido. Da Cate Blanchett a Emily Blunt fino a Emma Stone, da Al Pacino a Gerard Butler e John Malkovich, da Sabrina Impacciatore ad Alba Rohrwacher, ci aspetta una vera e propria sfilata di stelle, sia nostrane che internazionali A cura di Camilla Sernagiotto

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Antonio Capuano premiato alla Mostra di Venezia con il Pietro Bianchi

Cinema

Il regista napoletano riceverà il riconoscimento dei Giornalisti Cinematografici Italiani venerdì...

10 coppie vip nate nell'estate 2025

Spettacolo

Tra relazioni ufficializzate via social, avvistamenti e red carpet, l'estate 2025 è ricca di...

10 foto

Gioco Pericoloso, arriva il thriller con Elodie, Giannini e Scarpetta

Cinema sky cinema

Arriva in prima tv in esclusiva su Sky Cinema l’intenso e raffinato thriller...

Bruce Springsteen pubblica Lonely Night in the Park, l'outtake inedito

Musica

In occasione del 50° anniversario di Born to Run, Bruce Springsteen rilascia ufficialmente Lonely...

Rita Pavone compie 80 anni: voce instancabile, cuore sempre giovane

Musica

Rita Pavone, nata a Torino nel 1945, festeggia oggi gli 80 anni con l’irrefrenabile entusiasmo...

Spettacolo: Per te