Antonio Capuano premiato alla Mostra di Venezia con il Pietro Bianchi

Il regista napoletano riceverà il riconoscimento dei Giornalisti Cinematografici Italiani venerdì 5 settembre in Sala Giardino, durante la proiezione speciale del suo nuovo film L’isola di Andrea, presentato fuori concorso alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia. Un premio che celebra la sua carriera libera, dissacrante e sempre attenta all’infanzia e all’autenticità dello sguardo

Antonio Capuano, il “ribelle” del cinema italiano premiato al Lido Sarà consegnato ad Antonio Capuano il Premio Pietro Bianchi 2025, riconoscimento che i Giornalisti Cinematografici Italiani assegnano ogni anno al Lido in collaborazione con la Biennale e la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. La cerimonia si terrà venerdì 5 settembre in Sala Giardino (ore 21.15), in occasione della proiezione fuori concorso del suo ultimo film, L’isola di Andrea.

L'Isola di Andrea

Le motivazioni del premio “Uno sguardo acuto e dissacrante, capace di raccontare un mondo segnato da dolore e ingiustizia ma anche attraversato da lampi di bellezza e ribellione”. Così i Giornalisti Cinematografici hanno descritto il lavoro di Capuano, sottolineando la sua capacità di restare fedele alla propria natura più autentica. Un cinema libero, senza censure e ipocrisie, celebrato anche da Paolo Sorrentino che in È stata la mano di Dio lo ha omaggiato come maestro e figura ispiratrice. Approfondimento David di Donatello 2022: premio speciale al regista Antonio Capuano

Una carriera tra Venezia e Napoli Capuano ha segnato l’inizio della “nuova onda” del cinema napoletano con l’opera prima Vito e gli altri (1991), premiata alla Settimana della Critica e con il Nastro d’argento per il miglior esordio. Da allora il suo percorso lo ha portato più volte a Venezia con titoli come Pianese Nunzio, 14 anni a maggio (1996), Luna rossa (2001) e Bagnoli Jungle (2015). Tra gli altri festival spiccano Locarno, che ha accolto Polvere di Napoli e La guerra di Mario, e Torino con Il buco in testa (2020). Nel 2021 ha ricevuto l’Excellence Award di Alice nella Città. Approfondimento Mostra del Cinema di Venezia 2025, quando inizia e cosa sapere