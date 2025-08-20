Mostra del Cinema di Venezia 2025, quando inizia e cosa sapere

La sezione Venezia Classici dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica propone in anteprima mondiale una selezione di 18 restauri, realizzati nel corso dell’ultimo anno da cineteche, istituzioni e produzioni internazionali. Un programma che, come ha ricordato il direttore Alberto Barbera, intende coniugare i grandi capolavori e i maestri indiscussi della storia del cinema con la riscoperta di opere e autori rimasti troppo a lungo in ombra, offrendo al pubblico un patrimonio di generi e stili che attraversano decenni e continenti.



Tra i titoli italiani spiccano Roma ore 11 di Giuseppe De Santis, Lo spettro di Riccardo Freda, Il magnifico cornuto di Antonio Pietrangeli e Ti ho sposato per allegria di Luciano Salce, quest’ultimo presentato in una versione che reintegra due sequenze censurate e credute perdute. Accanto al cinema americano, rappresentato da western come Quel treno per Yuma e Il marchio del rinnegato, dal genio comico di Jerry Lewis in Il delinquente delicato e dal film di Joseph L. Mankiewicz Amaro destino, figura anche un capolavoro come Lolita di Stanley Kubrick. L’Europa è presente con Aniki-Bóbó di Manoel de Oliveira, Destino cieco di Krzysztof Kieślowski, Matador di Pedro Almodóvar e Il porto delle nebbie di Marcel Carné, mentre dall’Asia arrivano Bashu, il piccolo straniero di Bahram Beyzai, Due ettari di terra di Bimal Roy, La chiave di Kon Ichikawa, Kwaidan di Masaki Kobayashi e Vive l’amour di Tsai Ming-liang.

Film restaurati in selezione

• Matador di Pedro Almodóvar (Spagna, 1986)

• Bashú, gharibeh-ye koochak (Bashu, il piccolo straniero) di Bahram Beyzai (Iran, 1986)

• Le quai des brumes (Il porto delle nebbie) di Marcel Carné (Francia, 1938)

• 3:10 to Yuma (Quel treno per Yuma) di Delmer Daves (USA, 1957)

• Aniki-Bóbó di Manoel de Oliveira (Portogallo, 1942)

• Roma ore 11 di Giuseppe De Santis (Italia, 1952)

• Lo spettro di Riccardo Freda (Italia, 1963)

• Mark of the Renegade (Il marchio del rinnegato) di Hugo Fregonese (USA, 1951)

• Kagi (La chiave) di Kon Ichikawa (Giappone, 1959)

• Przypadek (Destino cieco) di Krzysztof Kieślowski (Polonia, 1981)

• Kaidan (Kwaidan – Storie di fantasmi) di Masaki Kobayashi (Giappone, 1965)

• Lolita di Stanley Kubrick (USA, 1962)

• House of Strangers (Amaro destino) di Joseph L. Mankiewicz (USA, 1949)

• The Delicate Delinquent (Il delinquente delicato) di Don McGuire (USA, 1957)

• Il magnifico cornuto di Antonio Pietrangeli (Italia, Francia, 1964)

• Do Bigha Zamin (Due ettari di terra) di Bimal Roy (India, 1953)

• Ti ho sposato per allegria di Luciano Salce (Italia, 1967)

• Aiqing wansui (Vive l’amour) di Tsai Ming-liang (Taipei, 1994)

Documentari sul cinema

• Mata Hari di Joe Beshenkovsky, James A. Smith (USA)

• Elvira Notari: oltre il silenzio di Valerio Ciriaci (Italia, USA)

• Louis Malle, le révolté di Claire Duguet (Francia)

• Memoria de los olvidados di Javier Espada (Spagna, Messico, USA)

• Megadoc di Mike Figgis (USA)

• Boorman and the Devil di David Kittredge (USA)

• Holofiction di Michal Kosakowski (Germania, Austria)

• Sangre del toro di Yves Montmayeur (Francia, Regno Unito)

• The Ozu Diaries di Daniel Raim (USA)