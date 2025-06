Kanye West cambia di nuovo nome. Ora si chiama Ye Ye

Nel 2021, West aveva cambiato legalmente il suo nome in Ye. Ora, ecco un nuovo cambiamento (non ancora ufficializzato sui social)

Nel 2021, Kanye West aveva legalmente cambiato nome in Ye. Qualcosa, però, deve avergli fatto cambiare nuovamente idea. Ora, come appreso da Page Six, per la legge è Ye Ye.

Il (nuovo) cambio nome di Kanye West

Page Six ha ottenuto nuovi documenti aziendali in California che il direttore finanziario del rapper, Hussain Lalani, ha depositato sotto il nome "Ye Ye".

I precedenti documenti di West riportavano il suo nome come "Ye West". Ora le sue aziende, tra cui Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC e Getting Out Our Dreams Inc., sotto la voce "manager" hanno tutte quante la firma "Ye Ye West".

Il nuovo cambio nome non è, al momento, stato ufficializzato dal rapper. Tuttavia lo scorso 1 giugno West aveva twittato su X una novità in merito al suo account: "Cancellerò il mio account Twitter a nome Kanye West, perché non mi rappresenta più", aveva spiegato, preannunciando l'apertura di un account a nome Ye (senza far menzione al nuovo nome legale).

I fan attendono dunque lo sbarco su X del nuovo account. Del resto, proprio su Twitter, West annunciò che avrebbe usato il nome Ye già nel 2018. "Formalmente conosciuto come Kanye West. Io sono YE", scrisse all'epoca, prima di utilizzare il nuovo nome anche per l'album del 2018 registrato nel suo ranch di Jackson Hole, nel Wyoming. Tre anni dopo, il rapper depositò le pratiche per cambiare legalmente il suo nome d'arte per "motivi personali", come riportato nei documenti dell'epoca. Due mesi dopo, un giudice approvò il cambio di nome di West in Ye.