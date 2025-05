Secondo i media americani, Kanye West si starebbe preparando a far causa al suo ex dentista, il dottor Thomas P. Connelly, sostenendo di aver subito lesioni e danni economici a causa di una sconsiderata somministrazione di protossido di azoto.

L'accusa di Kanye West

Il team legale di Ye sostiene che, mentre si trovava sotto le cure di Connelly, il rapper è stato "sottoposto a numerose pratiche inappropriate e pericolose, ben al di fuori di qualsiasi legittimo scopo medico o standard di cura". Tra queste pratiche, vi sarebbe la somministrazione di quantità eccessive di protossido di azoto per scopi non medici. Non solo: il dentista avrebbe incoraggiato l'autosomministrazione non supervisionata del gas, continuando il trattamento nonostante "segni neurologici e comportamentali avversi", per poi abbandonare Ye, interrompendo bruscamente le sue cure senza un'adeguata transizione una volta resosi conto della sua dipendenza dal protossido di azoto.

Gli avvocati di Kanye West affermano che, il loro assistito, ha sofferto di problemi fisici, psicologici e finanziari proprio a causa della negligenza del Dr. Connelly. Anche Bianca Censori, moglie (ex?) di Kanye, sarebbe stata danneggiata dalle azioni del medico, al punto di interrompere la relazione col marito per via della dipendenza.