Kanye West ha pubblicato il suo album perduto Donda 2 dopo aver svelato in diretta streaming la sua intenzione di postarlo (e dopo aver pubblicato a sorpresa l'album Bully).

Non si tratta di un disco recente. Le origini di Donda 2 risalgono agli inizi del 2022, quando il rapper svelò su Instagram che il sequel del suo album del 2021 sarebbe uscito a febbraio e che la produzione esecutiva sarebbe stata affidata a Future. L'album è stato poi pubblicato solo su Stem Player, anziché sui servizi di streaming tradizionali, con alcuni brani riadattati per artisti come Fivio Foreign e The Game.

Donda 2, una versione leggermente modificata rispetto all'originale

La versione attuale di Donda 2, pubblicata nella serata di matedì 29 aprile su diverse piattaforme di streaming, contiene 18 brani, molti dei quali presenti nell'edizione originale. Ci sono titoli uguali, titoli diversi, e c'è la presenza di Future in brani quali Happy e Mr. Miagi. Anche 5:30, inclusa nell'album Vultures 2 di West con Ty Dolla Sign, compare nella tracklist (sebbene in una versione più breve). Jack Harlow compare nel brano Louie Bag, mentre Sean Leon fa un cameo in SCIFI. Brano, questo, in cui si sente l'ex moglie di West, Kim Kardashian, dire: "Ho sposato il miglior rapper di tutti i tempi. Non solo, è anche l'uomo di colore più ricco d'America. Un genio talentuoso e autentico che mi ha dato quattro figli talentuosi e incredibili".

Attualmente, Donda 2 può essere ascoltato su YouTube Music, Spotify e Tidal. Non è chiaro se verrà distribuito anche sulle altre piattaforme di streaming, ma West ha dichiarato che, in seguito, aggiungerà nuovi brani al suo progetto.