Kanye West, stop agli ascolti di Vultures nelle arene

Kanye West e Ty Dolla Sign avrebbero dovuto esibirsi a Tampa, Fort Lauderdale, Pittsburgh, Nashville, Charlotte e Washington DC. Ma, i concerti, sono stati cancellati poco dopo il loro annuncio. Kanye West , che ora si fa chiamare Ye, non ha dato spiegazioni. Anzi, lo scorso fine settimana ha cancellato il suo account Instagram (o almeno così sembra, trattandosi di uno tra gli artisti più imprevedibili di sempre). Le cancellazioni dello show seguono i feedback negativi sul concerto di apertura di Ye e Ty al Rolling Loud Festival di Inglewood , in California. I due artisti avevano promesso di svelare in anteprima del nuovo materiale, ma si sono limitati ad eseguire alcuni dei brani contenuti in Vultures 1 disattendendo le aspettative.

Vultures 2 è in arrivo?

Le sessioni d'ascolto in programma per aprile, e ora cancellate, venivano descritte come "esperienze d'ascolto Vultures 1 & 2". Ma, attualmente, nulla fa credere che Vultures 2 sia pronto. E neppure che esista. Inizialmente annunciato per lo scorso 8 marzo, il disco era poi stato oggetto di alcune dichiarazioni un po' confusionarie da parte di Ye. Che, di recente, ha confessato di volerlo rilasciare solo in versione download a pagamento, o forse attraverso un esclusivo servizio di streaming. Per saperne di più, i fan attendevano gli show di Nashville (il 7 aprile alla Bridgestone Arena), Pittsburgh (il 9 aprile alla PPG Paints Arena), Washington DC (l'11 aprile alla Capital One Arena), Tampa (il 14 aprile all'Amalie Arena) e Charlotte (il 12 aprile allo Spectrum Center). Per alcune date, la vendita dei biglietti non era ancora cominciata. Per altre sì, ma pare che la macchina dei rimborsi si sia già messa in moto.