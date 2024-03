Kanye West, il concerto sotto la piramide più antica d’Egitto si farà

Le voci che circolavano sarebbero ormai confermate: benché nessun annuncio ufficiale sia ancora pervenuto da parte del musicista in questione, nel circuito di vendita di biglietti del Medio Oriente sono acquistabili i biglietti per il live del rapper di Chicago. L’artista si esibirà presso le iconiche Piramidi di Saqqara, in Egitto, il 20 aprile 2024. Su TicketEgypt i biglietti risultano disponibili



Il concerto di Kanye West sotto la piramide più antica d’Egitto non è più una storia da Shahrazād, degna de Le mille e una notte: pare che sia tutto vero.



Le voci che circolavano, infatti, sarebbero ormai confermate: benché nessun annuncio ufficiale sia ancora pervenuto da parte del musicista, nel circuito di vendita di biglietti del Medio Oriente sono acquistabili i biglietti per il live del rapper di Chicago. L’artista si esibirà presso le iconiche Piramidi di Saqqara, in Egitto, il 20 aprile 2024, come si evince da TicketEgypt, sito su cui i biglietti risultano disponibili.

“Sembra che Kanye West abbia preso di mira il Medio Oriente per una tappa del suo tour globale, con due grandi spettacoli riportati in Egitto e Dubai”, si legge in un articolo pubblicato nelle scorse ore dall’edizione del Medio Oriente del magazine GQ. ”L'artista si esibirà presso le iconiche Piramidi di Saqqara in Egitto il 20 aprile, segnando un'interessante intersezione tra la musica moderna e l'antica storia”, prosegue GQ Middle East.



L’evento sarà curato da Venture Lifestyle x Falcons in collaborazione con 96X.

Secondo SceneNoise, lo show "si svolgerà proprio accanto alla Piramide di Saqqara il 20 aprile" e sarà "accompagnato da altri quattro atti di supporto, promettendo una performance elettrizzante".



In Egitto “i fan lo attendono con impazienza”

A cavallo dell'uscita del suo ultimo album collaborativo, Vultures, con Ty Dolla Sign, Kanye West (il quale ha cambiato legalmente nome da qualche anno, e adesso dovrebbe chiamarsi Ye, benché ci si riferisca a lui ancora con il vecchio nome d’arte) ha “affascinato il pubblico in Europa e negli Stati Uniti con la sua presenza scenica elettrizzante. In mezzo al suo tour in corso e alla serie di feste d'ascolto su entrambi i continenti, la notizia del suo prossimo concerto in Egitto sta arrivando molto prima del previsto e i fan lo attendono con impazienza”, prosegue l’edizione del Medio Oriente di GQ. SceneNoise è stato nominato il partner media esclusivo per il concerto del rapper americano, amplificando l'attesa per quello che i media egiziani definiscono come “un evento culturale monumentale” (citando sempre il suddetto GQ).

Scene Noise, testata di musica tra Egitto e Medio Oriente, è media partner esclusivo

Come riporta Rolling Stone in queste ore, Scene Noise – testata di musica tra Egitto e Medio Oriente, che si definisce “media partner esclusivo dell’evento” – annuncia che il prossimo 20 aprile Kanye West terrà una nuova “listening experience” alla necropoli di Saqqara, sotto la piramide a gradoni di Djoser, considerata la più antica. RS ricorda che, dopo l’uscita di Vultures (in collaborazione con Ty Dolla Sign), il rapper ha intrapreso un tour in Europa e negli Stati Uniti, organizzando listening party in entrambi i continenti.

West aveva accennato a una possibile esibizione al Cairo In effetti, come ricorda Rolling Stone, Kanye West aveva accennato a una possibile esibizione al Cairo nel corso dell’anno.

Tuttavia non ci si aspettava che lo show sarebbe arrivato così presto.

SceneNoise annuncia anche che “a Kanye si uniranno altri quattro artisti di supporto”. L’annuncio dell’evento di Ye arriva quasi “un anno dopo che il Musicians Syndicate ha cancellato la performance di Travis Scott alle piramidi di Giza, parlando di preoccupazioni riguardo l’identità culturale e l’adeguatezza della situazione. Il sindacato ha detto che lo show di Scott contraddiceva le tradizioni e i valori egiziani”, si legge su Rolling Stone, che sottolinea che nel 2022 il presidente del sindacato aveva “implementato nuovi requisiti per le performance rap, inclusa la necessità di che ad accompagnare ci fossero gruppi di musicisti autorizzati”.

In passato ci sono stati artisti che hanno avuto l'onore di esibirsi sotto le piramidi, come i Grateful Dead, i Pink Floyd, Mariah Carey e i Red Hot Chili Peppers.