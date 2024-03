Il video di Carnival di Ye (al primo posto della Hot 100 di Billboard)

Il brano di Ye & Ty Dolla $ign raggiunge la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100. Si tratta del quinto successo di Ye e del secondo di Ty Dolla $ign, nonché il primo per gli artisti ospiti Rich the Kid e Playboi Carti. Nel frattempo, il rapper prolunga a oltre 20 anni la sua carriera di leader della Hot 100, diventando il primo artista rap a raggiungere tale traguardo

È uscito il videoclip della canzone Carnival di Kanye West, oggi conosciuto come Ye (anche se tutti continuano a chiamarlo Kanye West, lui compreso: su Instagram il suo account mostra ancora il suo vecchio nome).



Carnival intanto si è piazzata al primo posto della Hot 100 di Billboard, segnando un ennesimo record nella carriera del rapper nativo di Atlanta ma cresciuto a Chicago.

Il brano di Ye & Ty Dolla $ign raggiunge la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100. Si tratta del quinto successo di Ye e del secondo di Ty Dolla $ign, nonché il primo per gli artisti ospiti Rich the Kid e Playboi Carti. Nel frattempo, West prolunga a oltre 20 anni la sua carriera di leader della Hot 100, diventando il primo artista rap a raggiungere tale traguardo.



Ye è anche il primo rapper ad aver conquistato la vetta della Hot 100 in tre decenni distinti (gli anni 2000, 2010 e 2020). Prima di lui, a riuscirci erano state solo Beyoncé, Mariah Carey e Lady Gaga, come fa sapere l’edizione americana del magazine Billboard. La Hot 100 combina lo streaming negli Stati Uniti di tutti i generi (audio ufficiale e video ufficiale), la programmazione radiofonica e i dati sulle vendite. Quest'ultima riflette gli acquisti di singoli fisici e tracce digitali da rivenditori di musica digitale a servizio completo. Le vendite di singoli digitali da siti diretti al consumatore (D2C) sono escluse dai calcoli della classifica. Tutte le classifiche (datate 16 marzo 2024) sono state aggiornate su Billboard il 12 marzo 2024.

Potete guardare il videoclip di Carnival, uscito nelle scorse ore, nella clip che trovate in fondo a questo articolo, pubblicata dal canale ufficiale di YouTube di Kanye West.



Carnival è il 1165º numero uno nella storia di 65 anni della Hot 100

La canzone Carnival è quindi diventata il 1165º numero uno nella storia di 65 anni della Hot 100.

Il brano ha registrato 33,7 milioni di stream (in aumento del 4%), 3,9 milioni di ascoltatori radiofonici (in aumento dell'85%) e ha venduto 3000 download (in aumento del 15%) nella settimana di monitoraggio dal 1° al 7 marzo, secondo Luminate. Il singolo si posiziona al primo posto per la terza settimana consecutiva nella classifica Streaming Songs e balza dalla posizione 19 alla 13 nella classifica Digital Song Sales.

Il brano Carnival è stato rilasciato lo scorso 10 febbraio nell'album collaborativo di Ye e Ty Dolla $ign, intitolato Vultures 1, sotto l'etichetta YZY appartenente a Ye. Il disco, il primo di Ye dopo una serie di dichiarazioni offensive e antisemite, ha debuttato al numero uno nella classifica Billboard 200 datata 24 febbraio 2024, guidando la classifica per due settimane; si mantiene al terzo posto nella sua quarta settimana in lista.

L’ascesa della canzone alla vetta della Hot 100

Carnival segna il quinto numero uno di Ye e il secondo di Ty Dolla $ign.

La canzone segue il successo di E.T. di Katy Perry (cinque settimane al numero uno, a partire da aprile 2011); di Stronger dello stesso Ye (una settimana, settembre 2007); di Gold Digger, featuring Jamie Foxx (10 settimane, a partire da settembre 2005) e di Slow Jamz di Twista, featuring Ye e Foxx (una settimana, febbraio 2004). Ye completa così la sua corsa più veloce verso la vetta della Hot 100 - quattro settimane - superando le sette settimane di E.T. di Katy Perry.

Per quanto riguarda Ty Dolla $ign, ha già conquistato la vetta della Hot 100 per una settimana nel giugno 2018 come ospite in Psycho di Post Malone.

Ye si piazza alla numero uno dopo quasi 13 anni Il rapper pone fine alla pausa più lunga tra i numeri uno della Hot 100 (12 anni e 10 mesi) dal momento in cui Brenda Lee ha atteso un record di 63 anni, un mese e due settimane tra I Want to Be Wanted nel 1960 e il suo classico natalizio Rockin' Around the Christmas Tree lo scorso dicembre, come si legge in un articolo pubblicato nelle scorse ore dall’edizione americana del magazine Billboard. Tra i successi non natalizi, Ye chiude la pausa più lunga tra i numeri uno dalla Hot 100 da quando i Coldplay hanno aspettato 13 anni, tre mesi e due settimane tra Viva La Vida nel 2008 e My Universe, con BTS, nel 2021.

Ye si è piazzato al numero uno negli anni 2000, 2010 e 2020 Kanye West ha guidato la Hot 100 negli anni 2000, 2010 e 2020, diventando l'unico uomo a ottenere tale onore, poiché a precederlo sono state tre donne: Beyoncé, Mariah Carey e Lady Gaga, tutte e tre protagoniste di questa impresa nel corso di tre decenni. Per quanto riguarda Carey, la popstar è stata inclusa grazie agli strepitosi successi di ascolto che registra in ogni stagione natalizia dal 2019 con il suo classico del 1994, ossia All I Want for Christmas Is You, come specifica Billboard. Ye è anche il primo rapper ad aver conquistato la vetta della Hot 100 in tre decenni distinti. I 20 anni di Ye alla vetta della classifica rendono il rapper americano il primo del genere rap, appunto, a raggiungere il traguardo dei 20 anni. Dalla prima settimana al numero uno della Hot 100 con Slow Jamz fino all’attuale incoronazione con Carnival, Ye spazia su 20 anni e un mese in cima alla classifica, segnando così un record nel rap.

Il videoclip di Carnival Come fa notare in queste ore il magazine musicale Rolling Stone, “Mr. West continua a essere molto attivo in attesa della pubblicazione del secondo volume di Vultures”. E infatti, tra listening party, annunci discografici della figlia North West e attacchi contro il sistema dello streaming, Ye non ha perso tempo e ha pubblicato anche un visual per Carnival, il brano con più ascolti di Vultures che vede la collaborazione con Playboi Carti & Rich The Kid.

Il videoclip di Carnival è stato realizzato da Jon Rafman, video-artista già al lavoro con Oneohtrix Point Never (spesso abbrevviato in OPN, pseudonimo di Daniel Lopatin, che è un musicista sperimentale statunitense di stanza a Brooklyn). A livello di soggetti, il regista Rafman attinge a piene mani ai vari immaginari legati al rapper, come quello dei tifosi calcistici e delle rivolte cittadine.

Di seguito potete guardare il videoclip di Carnival, uscito nelle scorse ore sui canali social di Kanye West.

