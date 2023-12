Kanye West rielabora Everybody dei Backstreet Boys (senza permesso)

Ye (questo il nuovo nome di Kanye West) ha da poco lanciato il nuovo album Vultures. Le polemiche, tuttavia, sono già cominciate. Secondo quanto riportato dalla stampa, il rapper e produttore non avrebbe ottenuto il permesso per usare il campionamento dei Backstreet Boys

Vultures è il nuovo album di Ye (ex Kanye West) in collaborazione con Ty Dolla Sign. Lanciato con un evento a Miami ad altissimo tasso di vip, è stato subito accompagnato dalle polemiche: alla presentazione, il rapper si è presentato con un cappuccio fin troppo simile a quello indossato da Ku Klux Klan. Ma non è finita qui: anche le tracce sono finite nel mirino della stampa, per via di controversi campionamenti.

Fonti vicine ai Backstreet Boys hanno infatti detto a TMZ che West non ha mai ottenuto l'autorizzazione per utilizzare il famosissimo brano Everybody (Backstreet's Back).

Kanye West e i Backstreet Boys, la controversia

All'evento di lancio di Vultures, Kanye West ha esordito con Everybody. La canzone, parte del suo nuovo disco, contiene una campionatura di Everybody (Backstreet's Back), brano dei Backstreet Boys uscito nel 1997. O meglio: invece di estrarre un campione dalla hit della boyband, il brano di West presenta un ritornello ricreato da Charlie Wilson. Si tratta dunque di un'interpolazione (termine con cui si indica la cover di un segmento di canzone, ricantata o riprodotta in un'altra canzone).

Mentre la campionatura richiederebbe il permesso dell'etichetta discografica e dell'autore (o di chiunque sia proprietario dei diritti del brano), l'interpolazione richiede solamente il permesso dell'autore, in quanto non va ad impiegare una registrazione. I Backstreet Boys non sono gli autori di Everybody (Backstreet's Back), che porta invece i crediti del mega-hitmaker svedese Max Martin e del suo defunto mentore, Denniz Pop. Pertanto, il gruppo non aveva alcun controllo sull'uso della canzone. A poter bloccare il brano potevano essere solo Martin o gli eredi di Pop. Che, a quanto pare, non lo hanno fatto.