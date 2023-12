Kanye West e Ty Dolls Sign, venerdì esce l'album Vultures

Ye sta per pubblicare il suo undicesimo album in studio, un progetto congiunto con Ty Dolla $ign (da tempo suo collaboratore).

I due hanno dato vita al supergruppo hip-hop ¥$ (il segno yen e yuan per Ye, unito al simbolo del dollaro per Ty Dolla $ign): Vultures - Volume 1 sarà il loro disco di debutto.

Il listening party

Nella serata di martedì 12 dicembre, Ye e Ty Dolla $ign hanno fatto pre-ascoltare Vultures. L'evento, andato in scena al Wynwood Marketplace di Miami, ha visto la partecipazione di Chris Brown, Offset, Kodak Black, Lil Durk, Bump J, Freddie Gibbs. Presente anche North, una dei figli che West ha avuto da Kim Kardashian. Come riportato da Variety, le tracce presentate durante il listening party sono state dieci: Everybody, la traccia di apertura, è un riferimento a Everybody (Backstreet's Back) dei Backstreet Boys. Al suo interno, però, non ci sono campionamenti della boyband: è presente invece un ritornello con Ye, Ty e Lil Baby, creato da Charlie Wilson, che si unisce a West, Ty e Lil Baby. In Slide compare invece North West su un pezzo di James Black, New Body vede la partecipazione di Nicki Minaj, River è un tributo a Young Thug (ora sotto processo).