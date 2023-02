Kanye West, in sviluppo un documentario sul rapper

Spettacolo

L’ultimo della lista è il rapper di Atlanta, che si è appena fatto modificare il nome (e togliere il cognome) all’anagrafe. Ma da Prince, che si è tramutato nel 1993 in un simbolo impronunciabile, a Sean Combs (che è stato Puff Daddy, Puffy, P. Diddy e Diddy e adesso vuole essere chiamato Love o Brother Love o B. Love) fino a Cat Stevens, diventato Yusuf Islam, e Terence Trent D’Arby, tramutato in Sananda Maitreya, Ye è in buona compagnia. A partire da Cassius Clay, che divenne Cassius X e poi Muhammad Ali

Prince ha cambiato nome quando era già molto famoso. Nato come Prince Rogers Nelson, nel 1993 per protesta contro la sua casa discografica annunciò che il suo nome sarebbe diventato un simbolo, volutamente impronunciabile: Ƭ̵̬̊. Poi si fece chiamare “The Artist Formerly Known as Prince” (l’artista un tempo noto come Prince). Alcuni iniziarono a chiamarlo con l’acronimo TAFKAP o The Artist. Prince spiegò a Larry King che lui scelse un simbolo che rappresentava l’amore e che furono gli altri a scegliere nuovi nomi per lui. Dal 2000 tornò al nome Prince.