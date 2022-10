Quentin Tarantino replica a Kanye West: "No, Django non è un'idea sua"

Il regista, ospite di Jimmy Kimmel ha risposto alle accuse del musicista: "Avevo l'idea da prima di incontrarlo. Lui mi ha parlato di un film su un suo album e di un video di una sua canzone" Condividi

No, Quentin Tarantino non ha rubato Django a Kanye West. A rispedire al mittente le accuse del musicista sempre più controverso è stato proprio il regista di Django Unchained, ospite del Jimmy Kimmel Live. Secondo West, l'idea per il film western era stata la sua, ne aveva parlato con Tarantino e Jamie Foxx che gliel'avrebbero sottratta.

"AVEVO QUELL'IDEA DA PRIMA DI INCONTRARLO"

Niente di tutto questo secondo quanto riferito da Tarantino: "Non è vero che Kanye West ha avuto l'idea di Django, me l'ha raccontata e io ho detto 'Ehi, wow, è davvero una grande idea. Lasciami prendere l'idea di Kanye per fare Django Unchained' – ha detto il regista a Jimmy Kimmel – Avevo l'idea di Django da qualche tempo prima di incontrare Kanye".

COME ANDÒ L'INCONTRO SECONDO TARANTINO

L'incontro, almeno quello, c'è stato: "Voleva fare una versione cinematografica gigante di The College Dropout – ha proseguito Tarantino riferendosi all'album d'esordio del rapper di Chicago – con grandi registi che si occupassero dei diversi brani del disco per poi farlo uscire come un film gigante, non un video, si trattava di film basati ognuno su diversi brani. Questa è stata la scusa che abbiamo usato per incontrarci e ci siamo divertiti molto".

L'IDEA PER IL VIDEO DI GOLD DIGGER

Durante l'incontro, sarebbe arrivata poi l'idea di cui parla Kanye West: "Poi ha avuto un'idea per un video, credo che fosse per il video di Gold Digger, dove sarebbe stato uno schiavo. E tutto ruotava attorno alla narrazione in cui lui era uno schiavo e cantava Gold Digger. Era molto divertente, era un'idea davvero divertente". Ma non esattamente l'idea di Django Unchained. Potete vedere il video di Tarantino al Jimmy Kimmel qui sotto.