Bonanza è il grande classico del genere western composto da svariati episodi. In questo show i cattivi si impadroniscono del quartier generale dei buoni, facendo sì che tutti i personaggi restino intrappolati assieme in un solo luogo. Questa è proprio la dinamica che, a detta dello stesso Tarantino, influenza la trama del suo film The Hateful Eight, in cui i personaggi sono tutti bloccati nella merceria di Minnie per colpa di una bufera di neve



