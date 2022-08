Quentin Tarantino su Top Gun: Maverick: "Uno spettacolo che ho amato"

I complimenti di Quentin Tarantino su Top Gun: Maverick

approfondimento

QT8 - Quentin Tarantino: The First Eight, il doc sul regista americano

In un podcast registrato per ReelBlend, il famoso regista ha lodato l’ultima opera di Joseph Kosinski ammettendo di “averla amata”. Secondo Tarantino, il film si può definire fantastico perché si è avvicinato molto allo stile di Tony Scott, elogiando dunque il lavoro fatto dal collega Kosinski. Infatti, in Top Gun: Maverick si percepisce il rispetto verso Tony Scott in ogni singolo fotogramma, come se fosse ancora tra di noi. Dopo i tanti complimenti, però, Quentin Tarantino si è lasciato andare anche a qualche piccola critica. Per esempio, la scena della reunion tra Tom Cruise e Val Kilmer è stata ritenuta troppo commerciale e scontata, ma al tempo stesso Tarantino ha anche ammesso che fosse un qualcosa di dovuto, che avrebbe sicuramente funzionato come effettivamente è accaduto. In conclusione del podcast, Tarantino ha dichiarato che il film più bello mai realizzato nella storia del cinema è Lo Squalo di Steven Spielberg. Una volta vista quella pellicola, infatti, secondo Tarantino “è impossibile fare di meglio”. Un bell’attestato di stima nei confronti di un altro grande regista come Steven Spielberg.