C'era una volta a Hollywood, il trailer del libro di Quentin Tarantino

Il primo romanzo di Quentin Tarantino farà il proprio esordio in Italia dall’1 luglio 2021. Il testo ideale per chiunque ami il celebre regista e abbia adorato il suo ultimo lavoro al cinema

“C’era una volta a Hollywood” è l’ultimo film di Quentin Tarantino , giunto al cinema nel 2019. Candidato a dieci premi Oscar e vincitore di due, per Brad Pitt come miglior attore non protagonista e Barbara Ling e Nancy Haigh per la miglior scenografia.

L’editore italiano ha così proposto la sinossi del testo:

Rick Dalton è un attore che vanta alle proprie spalle una carriera esaltante nel cinema in bianco e nero. Tutto cambia frettolosamente, però, nella Hollywood degli anni ’60. Ci si ritrova a diventare “vecchi” in un lampo. Dalton deve dunque lottare per ottenere un ruolo in una serie TV americana o in un film girato in Italia con Virna Lisi o Gina Lollobrigida.

Al suo fianco c’è sempre il fedele Cliff Booth, veterano di guerra che ha avuto una vita alquanto movimentata. Da anni è la sua controfigura sul set. Al tempo stesso è il suo autista, amico e confidente. La loro vita si muove tra una festa di Roman Polanski, la ricerca di un ruolo degno e la rivalità con Steve McQueen e Bruce Lee.

Alle loro spalle si muove un giovane deluso da Hollywood, pronto a giurare vendetta per aver visto spegnersi i suoi sogni di gloria. Ha creato una comunità hippy fuori città ed è pronto a scatenare l’infero su Cielo Drive. Il primo romanzo di Quentin Tarantino è una storia di desiderio e riscatto tra le stelle di Hollywood: mentre tutto sta cambiando, la forza dell’immaginazione appare come una sirena a cui è difficile resistere.