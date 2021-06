Festa del Cinema di Roma 2021, ospiti Quentin Tarantino e Tim Burton

Grandi ospiti alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma , in programma dal 14 al 24 ottobre 2021: sono stati annunciati tra i partecipanti due giganti della regia come Tim Burton e Quentin Tarantino , che riceveranno il Premio alla Carriera e avranno un incontro ravvicinato con il pubblico.

Burton (62 anni) e Tarantino (58 anni) sono due tra i registi più rappresentativi degli ultimi trent'anni di cinema americano, con decine di pellicole che hanno ridefinito i contorni di generi come il fantasy e il noir e hanno inventato nuovi universi cinematografici indefinibili se non con il cognome dei due autori: film “burtoniani” e “tarantiniani”, e non c'è altro da aggiungere. Tra le altre anticipazioni annunciate da Laura Delli Colli (presidente Fondazione Cinema per Roma), Antonio Monda (direttore artistico) e Francesca Via (direttore generale Fondazione Cinema per Roma) anche un incontro con la scrittrice Zadie Smith e un'ampia retrospettiva sui grandi capolavori di Arthur Penn, il regista di Gangster Story, Piccolo Grande Uomo e tanti altri cult-movie del cinema americano anni Sessanta e Settanta.