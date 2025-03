John Lennon, una moneta commemorativa per l'anniversario di 85 anni

La Royal Mint ha omaggiato la vita e la carriera di John Lennon con una moneta commemorativa per i suoi 85 anni, che avrebbe compiuto il 9 ottobre. La moneta raffigura un ritratto del fondatore dei Beatles in una celebre immagine scattata dal fotografo Bob Gruen nel 1974 sul tetto del suo attico a New York, sei anni prima di essere ucciso all’età di 40 anni a colpi di arma da fuoco. Sul lato destro compare l’iscrizione “Imagine”, omaggio al singolo e all’album dell’artista pubblicati nel 1971 e diventati un successo in tutto il mondo. “Probabilmente uno dei più grandi cantanti e cantautori di tutti i tempi, i successi di Lennon come artista, attivista e sostenitore della pace continuano a vivere e saranno ora ricordati per sempre su una moneta”, ha dichiarato Rebecca Morgan, direttrice delle monete commemorative della The Royal Mint.