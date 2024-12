Idue non suonavano insieme da cinque anni (l'ultima volta era stato durante il tour Freshen Up nel 2019). Nel corso del suo concerto londinese, McCartney ha anche ricordato John Lennon e ha regalato numerosi aneddoti personali

Paul McCartney ha sorpreso i fan chiamando sul palco l'ex compagno di band nei Beatles Ringo Starr, nel corso del suo concerto londinese.

Paul McCartney e Ringo Starr di nuovo insieme sul palco

Paul McCartney, 82 anni, è salito sul palco dell'O2 Arena giovedì 19 dicembre, in occasione del tour Got Back. Durante il concerto ha invitato il batterista 84enne Ringo Starr, chiedendogli di unirsi a lui per suonare Helter Skelter e i successi tratti da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

I due sono sembrati molto felici di suonare nuovamente insieme: il loro abbraccio, per i fan presenti, è stato decisamente toccante. Anche perché, Paul e Ringo, non suonavano insieme da cinque anni (l'ultima volta è stato durante il tour Freshen Up di Macca nel 2019).

Inoltre, Paul McCartney ha invitato Ronnie Wood a esibirsi con lui sulle note di Get Back. Tutto ciò è successo giovedì 19 dicembre mentre, la sera prima, l'ex Beatles ha regalato ai presenti numerosi aneddoti personali.

McCartney ha ricordato i suoi anni con la band, e si è concentrato sull'impatto che il famoso concerto di Jacksonville, Florida, ebbe. Il quartetto di Liverpool avrebbe dovuto suonare al Gator Bowl, nel 1964, ma gli fu detto che il pubblico sarebbe stato suddiviso in base al colore della pelle. "Non capivamo bene cosa significasse, finché non siamo andati lì e abbiamo suonato in un posto chiamato Jacksonville. Gli organizzatori ci dissero: 'Stasera suonerete per un pubblico segregato'. Non capivamo di cosa stessero parlando. Così ci hanno spiegato che ci sarebbero stati i neri da una parte e bianchi dall'altra, e abbiamo rifiutato. Abbiamo suonato davanti a un pubblico unito". Quella vicende ebbe un impatto enorme non solo nel mondo della musica, ma per l'intera società. "Proprio l'altro giorno ho ricevuto un messaggio da una donna, che era lì in quel momento: era una ragazza nera, seduta accanto ad alcuni ragazzi bianchi", ha ricordato un commosso Paul. "Non mi ero mai seduta con dei bianchi prima. Mi è piaciuto perché eravamo tutti solo fan dei Beatles che urlavano e non importava", gli ha detto la donna. A testimonianza di quanto, quella decisione, fu importante.