Beatles '64, il trailer del documentario Disney prodotto da Scorsese

“Era come essere nell’occhio di un uragano”. In un’intervista di archivio contenuta nel trailer di Beatles ‘64, il documentario sui Fab Four prodotto da Martin Scorsese e in arrivo il 29 novembre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), John Lennon definisce così la Beatlemania, l’adorazione incondizionata per la band di Liverpool. “Stava succedendo a noi, ma era difficile da vedere”. Gli fa eco George Harrison: “Eravamo abbastanza normali, e il resto del mondo era pazzo. Tutti sono entrati nella mania quando i Beatles sono arrivati in città”. Nel febbraio 1964, i Fab Four sono sbarcati per la prima volta in America. Il documentario include non solo nuove interviste a Paul McCartney e a Ringo Starr, ma anche filmati inediti dell’arrivo oltreoceano della band, riprese da poco scoperte e girate dal leggendario duo di documentaristi Albert e David Maysles, video del primo concerto negli Stati Uniti a Washington e filmati rimasterizzati visti nel documentario Get Back.