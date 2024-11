Grammy Awards, i Beatles nominati con un brano creato con l'AI

La canzone Now and Then dei Beatles è stata nominata nelle categorie Record of the Year e Best Rock Performance. La cerimonia di premiazione dei Grammy Awards si terrà il 2 febbraio 2025

I Beatles hanno scritto un’altra pagina della storia della musica. Now and Then dei Fab Four ha ricevuto ben due candidature ai Grammy Awards divenendo il primo brano creato con l’AI a essere nominato per i riconoscimenti più prestigiosi dell’industria discografica.

Now and Then, il brano inedito del quartetto di Liverpool uscito nel 2023, ha ottenuto due candidature ai Grammy Awards. Come riportato da Billboard , la canzone di genere pop rock ha preso vita mediante l’utilizzo della stem separation, una particolare tecnica di AI che permettere di ripulire un vecchio demo rendendolo utilizzabile per le registrazioni di oggi.

Il brano ha ricevuto ben due candidature ai Grammy Awards diventando la prima canzone composta mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a ricevere almeno una nomination. Nello specifico il brano concorrerà nelle categorie Record of the Year e Best Rock Performance.

I Beatles sono già stati nominati altre tre volte nella categoria Record of the Year: nel 1965 con I Want to Hold Your Hand, nel 1969 con Hey Jude e nel 1971 con Let It Be.