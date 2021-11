La docuserie incentrata sulla storica band britannica racconta in particolare sulla lavorazione dell’album “Let it be” Condividi

Giovedì 25 novembre è uscita su Disney+ l’attesissima docuserie sui Beatles diretta e prodotta da Peter Jackson, uno dei grandi nomi di Hollywood. The Beatles: Get Back si divide in tre parti e racconta la lavorazione dello storico album “Let it be”. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla docuserie.

“The Beatles: Get Back”: cosa c’è da sapere approfondimento The Beatles, ecco il primo trailer del documentario ‘Get Back’ The Beatles: Get Back racconta gli eventi che risalgono al gennaio del 1969, quando i Beatles sono impegnati, negli studi di registrazione di Londra, nella stesura delle canzoni che andranno a comporre lo storico album “Let it Be”. Un disco destinato a scrivere la storia della musica, e che inizialmente doveva intitolarsi “Get Back”: da qui, quindi, il titolo della serie. Mentre i Beatles sono intenti nel produrre la propria musica, il regista Michael Lindasy-Hogg registra delle scene da utilizzare nel documentario “Let it Be”, uscito nel 1970. Un prodotto che mostra solo una minima parte delle scene riprese da Lindasy-Hogg e proprio dal materiale non usato dal regista, circa 57 ore di immagini e 150 di audio, ha attinto Jacskon per produrre il suo documentario.