Quentin Tarantino su Peppa Pig: "La più grande importazione inglese"

In un articolo recentemente comparso sul sito della rivista (che riprende la storia contenuta nel numero di “Empire” dal titolo “Avatar: The Way Of Water”, in vendita da giovedì 7 luglio ma solo oltreoceano) e firmato dalla giornalista Sophie Butcher, il mitico regista pulp dimostra di avere oggi dei gusti ben lontani da quelli a cui ci ha abituato (ossia western, B-movies e film di kung-fu). Ha rivelato in anteprima una sua passione davvero inaspettata: quella della serie animata inglese per bambini creata nel 2004 da Neville Astley e Mark Baker, "Peppa Pig". Il regista de “Le iene”, “Pulp Fiction”, “Kill Bill” e “C'era una volta a... Hollywood”, tra gli altri, ama guardare le avventure della maialina Peppa assieme a suo figlio (chiaramente il primogenito, non il secondo appena nato). Chi l’avrebbe mai detto?

“C’è un titolo che non avremmo mai pensato di scrivere”, con queste parole Sophie Butcher inizia il suo articolo. “Se c'è qualcuno che vorresti come esperto nel presentare ai figli il meglio che il cinema ha da offrire, quello sarebbe Quentin Tarantino. Scrittore, regista, autore, cinefilo: il suo singolare stile cinematografico e la sua conoscenza cinematografica incredibilmente completa lo rendono sicuramente una delle persone migliori nel settore da cui trarre grande gusto. Quindi, potresti essere sorpreso di sapere cosa guardano lui e il giovane figlio Leo…”, continua Butcher. Nel nuovo numero di “Empire”, con la storia di copertina dedicata ad “Avatar: The Way Of Water”, la giornalista inglese ha chiacchierato con Quentin Tarantino per parlare della sua nuova avventura, la joint venture che ha varato assieme all'amico-collaboratore Roger Avary intitolata “The Video Archives Podcast”. Si tratta di un podcast in cui i due mostri sacri del pulp raccontano la loro storia, l'ispirazione che hanno tratto dai nastri VHS nel corso degli anni e anche come stanno affrontando l’introduzione dei loro figli nel mondo del cinema. “The Video Archives Podcast” inizierà il 19 luglio, approdando su Stitcher, sull'app SXM e su tutte le principali piattaforme di ascolto di podcast.

"[Mio figlio è] piuttosto giovane, quindi ha visto solo un film", dice Tarantino. "Pensavo di iniziare con un film animato dei Minions, cominciando da ‘Cattivissimo me parte 2’. Sembrava interessato ai titoli di testa, quindi ho detto, 'Ok, immagino che guarderemo ‘Cattivissimo me parte 2’. […] L’abbiamo guardato per 20 minuti, finché non è arrivato il momento per lui di andare al parco, e poi il giorno dopo ne abbiamo guardati altri 15. E così, nel corso di una settimana, a piccoli morsi, il primo film che Leo abbia mai visto è stato ‘Cattivissimo me parte 2’”, racconta Quentin Tarantino a “Empire”.



La passione del figlio di Tarantino è Peppa Pig



Tarantino ammette di aver trovato Cattivissimo me 2 "un'esperienza più coinvolgente, ad esempio, di Peppa Pig".



Il che fa intendere che lui guarda il cartone animato con la maialina protagonista.



“Sì, avete letto bene: il regista nominato all'Oscar Quentin Tarantino guarda Peppa Pig”, scrive Sophie Butcher per fugare ogni dubbio.

“In realtà mi piace Peppa Pig; Lo guardo molto. Lo dirò: Peppa Pig è la più grande importazione britannica di questo decennio", afferma il regista.

E Sophie Butcher rilancia, scrivendo “Saremmo propensi a nominare Paddington per quel primo posto, ma chi siamo noi per discutere con Quentin Tarantino?”.