Cardi B e Offset si sono lasciati. La rapper: "Non sapevo come dirlo"

Parigi Haute Couture 2023, la sfilata di Schiaparelli. FOTO

L'arte surrealista e quella moderna sono le ispirazioni della nuova collezione di Daniel Roseberry che, questa volta, si affida ai colori e ai motivi più riconoscibili dei suoi artisti preferiti per costruire un guardaroba fantastico e sempre più astratto. In prima fila Cardi B stupisce con un look estroso rubato a quelli scelti per la passerella a cura di Vittoria Romagnuolo

Chiara Ferragni è volata a Parigi per le sfilate della Couture Week e, come sempre da qualche stagione, tra i suoi primi appuntamenti c'è la sfilata di Schiaparelli, Maison con cui intrattiene un rapporto speciale. Il look dell'imprenditrice per l'evento è un abito midi con la gonna a ruota e le coppe a cono, un modello esclusivo con le spalline sottili disegnato da Daniel Roseberry che la fashion influencer ha indossato con stivali in vernice tono su tono

Chiara Ferragni la scorsa stagione è stata una delle massime portavoci dello stile Schiaparelli nel mondo. La trentaseienne ha indossato le creazioni della Maison francese per co-condurre la serata finale del Festival di Sanremo 2023. In questo piano ravvicinato, apprezziamo gli orecchini design scelti per completare il look