Cardi B non sarà denunciata per il lancio del microfono (ora all'asta)

Per il suo gesto, Cardi B non verrà denunciata.

"Questo pomeriggio siamo stati informati dal dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas che, a seguito delle indagini, non ci saranno accuse contro Cardi" hanno fatto sapere a TMZ gli avvocati della rapper, Drew Findling, David Chesnoff e Richard Schonfeld. "A nome di Cardi, apprezziamo la risoluzione diligente e tempestiva della questione da parte delle autorità".

La notizia, Cardi B l’ha condivisa su Twitter. Nel farlo, ha postato l’immagine di due uomini ebrei che camminano per la strada, in ringraziamento dei suoi avvocati (che sono, per l’appunto, ebrei).

Dal drink al microfono, la ricostruzione della vicenda

Tutto è iniziato quando Cardi B, sul palco del Drai's Beachclub di Las Vegas, ha intonato la sua hit Bodak Yellow. Una “fan”, durante l’esibizione, le ha lanciato un bicchiere bianco decorato. L’artista, scioccata, ha risposto a quel gesto lanciando un microfono sulla folla.

Non è chiaro dal filmato se abbia effettivamente colpito la ragazza responsabile del lancio del bicchiere. Tuttavia, si vede Cardi B urlarle frasi incomprensibili mentre la sicurezza si appresta ad allontanarla dal pubblico.

Poco dopo l'incidente, i fan di Cardi B si sono riversati sui social per sostenere la loro beniamina. “Ora lo sanno tutti: non ci si deve neppure provare con Cardi B” si legge su TikTok, sotto un video che riprende la brutta abitudine che - ultimamente - vede i fan lanciare sul palco oggetti più o meno pericolosi. “Ragazza, non ascolti i suoi testi? Cardi non scherza!” riporta un altro commento., rivolgendosi direttamente alla fan.

Sebbene inizialmente la ragazza abbia contattato la polizia, a seguito delle indagini la denuncia non è andata avanti. Del resto, Cardi B non è la prima ad essere vittima del lancio di oggetti. L’anno scorso Harry Styles è stato colpito da un nugget di pollo, Bebe Rexha - a giugno - ha ricevuto addosso un telefono. Durante un concerto di Pink, uno spettatore ha addirittura sparso le ceneri della madre defunta. Situazioni paradossali, che hanno portato spesso gli artisti a fermare concerti e a lanciare appelli.