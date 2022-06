Cardi B, nel nuovo singolo "Hot Shit" anche Kanye West e Lil Durk

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, la cantante ha deciso di condividere quella che è la copertina di Hot Shit, dove sono mostrati i nomi di Kanye West e Lil Durk . Inoltre, si vede Cardi B in primo piano all’interno di un’auto, più precisamente nel sedile posteriore con indosso un paio di grandi occhiali a specchio, tacchi a spillo altissimi, unghie rosse affilate e un caschetto nero. Durante uno spazio su Twitter dedicato ai fan, Cardi B ha svelato alcuni dettagli in merito al nuovo singolo, che durerà più di tre minuti, affermando anche che i versi cantati da Kanye West e Lil Durk sono “eccellenti”. Inoltre, a un fan che le ha scritto “venerdì scuotiamo il mondo” in merito all’uscita ufficiale del singolo Hot Shit, la cantante ha risposto con una serie di emoticon infuocate , come a indicare che sarà un brano pronto a “spaccare” come si dice in gergo.

La carriera di Cardi B

Belcalis Marlenis Almanzar, il vero nome di Cardi B, è stata inclusa dal prestigioso settimanale statunitense Time tra le persone più influenti. Dopo aver lavorato in un supermercato e aver fatto la spogliarellista, ha mosso i primi passi nel mondo della musica nel 2015 grazie al suo ingresso nel reality show Love & Hip Hop: New York. Nel giugno 2017 ha pubblicato Bodak Yellow, primo singolo per una major che le ha dato una certa notorietà. Nel 2018 esce il suo primo album Invasion of Privacy, che l’anno seguente le regala un Grammy Awards nella categoria Miglior album rap, prima donna a ottenere tale riconoscimento. Oltre a dedicarsi alla musica, Cardi B si è lanciata anche nel mondo dello spettacolo. Debutta come attrice sul grande nel film del 2019 Le ragazze di Wall Street – Business is Business recitando accanto a Jennifer Lopez. Nel 2021, invece, è nel cast di Fast & Furious 9 – The Fast Saga, venendo confermata per il decimo capitolo Fast & Furious 10 che uscirà nel 2023.