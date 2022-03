Cardi B, Offset e la figlia guest star della serie di Baby Shark

Il film su Baby Shark in tv nel 2023

approfondimento

Cardi B mamma bis: è nato il secondo figlio dal marito Offset

Tempo di annunci per Nickelodeon che ha grandi progetti per il futuro di Baby Shark, mito assoluto dei più piccoli di tutto il mondo. All'interno della sua presentazione annuale, la prima in presenza dopo due anni, la compagnia ha fornito informazioni dettagliate su diversi progetti in lavorazione, alcuni dei quali in collaborazione con Paramount. Nello specifico, a proposito di Baby Shark c'è stata una comunicazione importante rispetto al già annunciato progetto di un lungometraggio pensato per espandere l'universo dei personaggi e delle storie della serie animata di successo. Il film basato sulle avventure di Baby Shark, la cui lavorazione è in pieno svolgimento con Paramount +, sarà pronto per la tv nel 2023.



Cardi B, Offset e Kulture, voci di un episodio speciale ad aprile (negli Usa)

Intanto, in attesa del prossimo anno, un'altra bella novità è in arrivo per il pubblico Usa. Il 15 aprile negli States su Nickelodeon andrà in onda The Seaweed Sway, una puntata speciale scritta per ospitare Cardi B e la sua famosissima famiglia. L'amatissima rapper darà la voce a Sharki B, una rapper con le pinne giunta a Carnivore Cove per un concerto. Prima dell'esibizione Sharki B incontrerà Baby Shark e William (doppiati in originale da Kimiko Glenn e Luke Youngblood) e chiederà loro di imparare una coreografia da eseguire al suo concerto: William, il più impacciato, incontrerà non poche difficoltà. Solo alla fine, grazie ai preziosi insegnamenti di Sharki B, che spinge gli altri pesci a essere sempre sé stessi, William troverà la sua maniera per esibirsi. Spazio nella storia anche per Offset e Kulture, rispettivamente Offshark e Kulture Shark, un papà e una figlia fan di Sharki B.

Cardi B, che non disdegna incursioni in mondi diversi da quello musicale, approccia per la prima volta il mondo del doppiaggio di personaggi animati e chissà che questo non sia l'inizio di un nuovo capitolo della sua incredibile carriera.