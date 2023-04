3/18 ©Webphoto

Un bastone da passeggio in bambù appartenuto a Charlie Chaplin è stato aggiudicato per 39.000 dollari. Un trofeo Golden Globe vinto da Maximilian Schell (1930 - 2014) per il suo ruolo nel film Stalin (1992) è stato battuto per 16.000 dollari. Tra i numerosi oggetti di spicco dell’asta in California anche il machete impugnato da Harrison Ford in Indiana Jones e il Tempio Maledetto, un casco da Captain America, un hoverboard usato da Michael J. Fox in Ritorno al futuro, la parrucca originale indossata da Theda Bara nel film Cleopatra del 1917

