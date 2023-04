Asta record per un paio di sneaker di Michael Jordan: 2,2 mln dollari

E' il prezzo più alto mai pagato all'asta per un paio di scarpe sneaker. E' stato battuto da Sotheby's, la famosa casa d'aste del Regno Unito, in un vendita online: le scarpre sono un paio di Air Jordan del 1998 indossate da Michael Jordan nella famosa stagione Last Dance con i Chicago Bulls

Asta record per un paio di scarpe da basket indossate da Michael Jordan. Sotheby's, la famosa casa d'aste del Regno Unito, oggi ha venduto in un'attesa vendita online un paio di Air Jordan del 1998 indossate da Michael Jordan nella famosa stagione Last Dance con i Chicago Bulls per 2,2 milioni di dollari. E' il prezzo più alto mai pagato all'asta per un paio di sneaker.