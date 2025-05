Spari alla sede della Cia a Langley, una persona ferita dalle guardie

Allerta al quartier generale della Cia a Langley, in Virginia. Le guardie hanno aperto il fuoco e ferito una persona. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali l'incidente è avvenuto intorno alle 4.00 del mattino ora locale. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto le guardie a sparare ma la CIA lo ha definito un "incidente di sicurezza". La sparatoria non è stata mortale. Il cancello principale è chiuso e ai dipendenti è stato consigliato di cercare percorsi alternativi, ha dichiarato un portavoce della CIA. La polizia della contea di Fairfax ha dichiarato che gli agenti di pattuglia sono intervenuti nell'isolato 900 di Dolley Madison Boulevard a McLean intorno alle 4 del mattino per assistere la sicurezza della CIA nel controllo del traffico in seguito all'incidente.