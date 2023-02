6/10 ©Getty

Il 29 agosto 2022 una figurina del 1952 del campione di baseball dei New York Yankees Mickey Mantle è stata venduta per la cifra record di 12 milioni e 600mila dollari: il cimelio, la cui cessione è stata curata dalla casa d’aste Heritage Auctions, è uno dei pochi della Hall of Fame ancora esistente e in condizioni quasi perfette. (In foto: Mickey Mantle)