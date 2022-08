Kobe Bryant, a vedova 16 milioni di danni per le foto dell’incidente

La contea di Los Angeles dovrà pagare altri 15 milioni a Chris Chester: sua moglie e la loro figlia morirono nello stesso incidente in cui persero la vita il campione Nba, la figlia Gianna e altre cinque persone. La decisione dopo le foto crude scattate ai resti dell'elicottero e fatte vedere a delle persone in privato da alcuni vice sceriffi e pompieri. Gli avvocati, per la sofferenza emotiva provata, avevano chiesto 40 milioni per Vanessa Bryant e 30 per Chester