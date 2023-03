Le celebrità prese in giro dai South Park prima di Harry e Meghan

6/11 @Comedy Central

Tom Cruise: Nel 2005 South Park ha deriso Tom Cruise per la sua religione nell’episodio Trapped in the Closet. Stan Marsh riceve una visita dalla star di Hollywood in versione animata. Marsh offende Tom Cruise che entra in un armadio e si rifiuta di uscire. Alcune voci hanno detto che l’attore avrebbe provato a cancellare l’episodio all’epoca dell’uscita al cinema di Mission: Impossible III, ma non è stato confermato. Tuttavia Isaac Hayes, la voce dello Chef nella serie animata, apparteneva a Scientology e si è dimesso prima che questo episodio andasse in onda

