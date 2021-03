South Park: Vaccination Special, il nuovo trailer dell’episodio

L’episodio speciale dedicato alla vaccinazione per il Covid-19 arriverà il 10 marzo su Comedy Central USA e il 12 su Comedy e MTV in Italia. È appena uscito un nuovo video che riassume ciò che vedremo. Un altro impegno sociale dopo lo speciale dedicato alla pandemia.

Anche South Park ci dice di vaccinarci. Lo fa ovviamente a modo suo, con i toni irriverenti a cui ci hanno abituato Stan, Kyle, Eric e Kenny in oltre vent’anni di amicizia. Tra noi e loro, benché ci sia uno schermo a dividerci. Il 10 marzo andrà in onda su Comedy Central (negli Stati Uniti) South Park: Vaccination Special, l’episodio speciale dello show di Matt Stone e Trey Parker dedicato alla vaccinazione del Covid-19.



Il 12 marzo (48 ore dopo gli USA) arriverà su Comedy Central e MTV in Italia, mentre la versione doppiata in italiano è prevista per il 19 marzo



Non è la prima volta che South Park si impegna a sostenere l’importanza del vaccino e a offrirci un focus sulla pandemia: già nei mesi scorsi è stato mandato in onda uno speciale sul Coronavirus.



Uno speciale di un’ora, venerdì 12 marzo

South Park VS Covid-19 torna con lo sguardo più cinico e satirico del piccolo schermo in uno speciale di un'ora dedicato all'importantissima fase della vaccinazione. Venerdì 12 marzo, 48 ore dopo la première americana, lo speciale andrà in onda nella versione sottotitolata alle 23.00 su Comedy Central (canale Sky 128) e alle 23.40 su MTV (canale Sky 130), disponibile anche in streaming su NOW TV.

Lo speciale racconterà con gli occhi a dir poco sfacciati di South Park cosa è successo al mondo intero negli ultimi dodici mesi e cosa stiamo vivendo in questo periodo cruciale - e di vitale importanza, in cui vitale non è metaforico, anzi - della vaccinazione di massa.

Vedremo tutti i personaggi di South Park reclamare a gran voce il vaccino contro il Covid-19 ma un nuovo gruppo militante tenterà di impedire all’insegnante di Stan, Kyle, Eric e Kenny di essere vaccinata…

Venerdì 19 marzo, alle 23.00 su Comedy Central e alle 23.40 su MTV, la stessa puntata sarà in onda nella versione doppiata in italiano.

Il primo episodio di South Park che parla di Covid-19

approfondimento Elton John e Michael Caine si vaccinano e invitano a farlo VIDEO L’8 ottobre 2020 è stato pubblicato sul canale YouTube di Comedy Central Italia il primo episodio di South Park dedicato al Covid.

Si intitola South Park Pandemic Special - L'origine del Covid e ci mostra gli abitanti di Colorado Town alle prese con il Coronavirus. È Cartman a essere il fulcro della puntata, in cui non mancano tutti quei caratteri peculiari che hanno reso il programma così forte e ancora attualissimo dopo più di due decadi dalla nascita.

L’irriverenza dei personaggi di South Park non manca di certo all’appello, solo è calata in un contesto molto attuale. Attualissimo, ahinoi.