Elton John e Michael Cain si vaccinano e invitano a farlo. VIDEO

Come iniziativa della Sanità britannica, le due star del Regno Unito sono state mobilitate per un messaggio che vuole convincere i sudditi della Regina Elisabetta a dire sì al vaccino anti Covid. Un finto provino per uno spot sociale che si rivela tanto esilarante quanto efficace

Elton John nel provino per lo spot che promuove il piano di immunizzazione

Un video per essere efficace deve anche stimolare empatia e coinvolgere il pubblico. La prima parte dello spot per invitare a vaccinarsi nel Regno Unito mostra Elton John nel provino per ottenere la parte in questa originale pubblicità sociale volta a promuovere il piano di immunizzazione.

Il cantante fa finta di ricevere la dose del vaccino dopodiché dice “E come potette vedere….”, intonando subito dopo la sua hit del 1983: “I'm Still Standing, yeah, yeah, yeah!” (che significa “sono ancora in piedi”).

La parte in cui compare il cantautore, compositore e pianista britannico è molto divertente e fa il verso allo showbiz con un testo esilarante:



“Mi chiamo Elton John (con enfasi, ndr). Taglia. Meno “showbiz”, Elton. Mi chiamo Elton John (neutrale, ndr). Un po’ più “showbiz”. Mi chiamo Elton John. Fai la tua imitazione di Michael Caine, vediamo com’è. Mi chiamo Elton John (imitando l’attore, ndr). Bella, tagliamo questa”.

Il finale, con quella formula tanto invisa agli attori che recita “Grazie, le faremo sapere”, porta Elton John a rispondere per le rime: “Beh, con questo poco preavviso non so se troverete qualcuno di più famoso”. E dà il la a un gran finale, con colpo di scena.