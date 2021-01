Covid, Giuseppe Tornatore: "Farò degli spot per la campagna vaccino"

Il premio Oscar Giuseppe Tornatore realizzerà degli spot per una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di vaccinarsi in contrasto al Covid 19 (qui tutti gli aggiornamenti ). E’ stato lo stesso regista a dichiararlo negli studi Rai di "Domenica In", aggiungendo che è stata una richiesta diretta del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid19, Domenico Arcuri.

approfondimento

Covid, Andrea Pennacchi twitta: "Attaccato a una macchina, ma respiro"

"Non so quando sarà vaccinato – ha esordito Tornatore – io ho 64 anni, non so quando mi toccherà. Sono stato convocato poco tempo fa dal commissario Arcuri, mi ha chiesto di ideare e realizzare dei piccoli film, degli spot, per una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di vaccinarsi, e io ho aderito immediatamente, mi sembrava che fosse doveroso fare nel mio piccolo il mio dovere e ho proceduto col proporre delle storie". “Ne abbiamo scelte alcune – ha proseguito il grande regista – sono tre soggetti che ho già girato. C’è una trilogia, chiamiamola così forse per darci una maggiore allure, già realizzata: uno spot è già pronto, il secondo è già in montaggio, poi seguirà il terzo e forse ce ne sarà un quarto che però è diverso da questi tre. Le persone incerte non vanno colpevolizzate – prosegue Tornatore – vanno comprese e aiutate, e nello spot c’è anche questo tema, e poi c’è il tema del presagio della fine di tutto.