"Bauli in Piazza" in campo per la campagna di vaccinazione anti-Covid

Ricordate “Bauli in Piazza” , l'iniziativa promossa da una rete di professionisti del mondo dello spettacolo, che lo scorso 10 ottobre avevano manifestato in Piazza Duomo a Milano contro le restrizioni e le chiusure imposte al loro ambiente? L'APS Bauli in Piazza torna ora “in campo” a supporto della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 , coinvolta dal Commissario Straordinario Domenico Arcuri ( SPECIALE CORONAVIRUS ).

Si stanno occupando della produzione e allestimento dei materiali di comunicazione sulla campagna vaccinale che compariranno in 314 ospedali su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione al coordinamento tecnico-logistico e alla gestione dei grandi flussi di persone che saranno prevedibilmente chiamate a farsi somministrare il vaccino. La proposta segue l'idea dell'architetto Stefano Boeri e del portavoce di “Bauli in Piazza” Mario Viscardi di coinvolgere i lavoratori dello spettacolo e degli eventi. Alcuni professionisti di Bauli in Piazza”- spiega il portavoce di “Bauli in Piazza” Mario Viscardi “si sono occupati di allestire i primi 21 ospedali per il Vaccine Day a cui entro l’11 di gennaio si aggiungeranno ulteriori 293 punti di vaccinazione. Ci siamo messi a disposizione per allestire e gestire gli spazi che verranno dedicati alla campagna di vaccinazione che immaginiamo possano aumentare nel futuro”. “E’ motivo di grande orgoglio”, prosegue il coordinatore operativo Paolo Rizzi, “collaborare a questa iniziativa per ritornare dopo mesi di fermo a lavorare sul campo ad un progetto così rilevante per il Paese. Le capacità di un comparto così professionalizzato potrebbero essere impiegate anche in altre iniziative dove la competenza nel muovere efficacemente e tempestivamente masse di persone e mezzi fossero necessarie”.