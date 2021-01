Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Arriveranno l'8 gennaio i dati della Cabina di regia per il monitoraggio e "un certo numero di regioni che dovrebbero cambiare fascia". E' quanto è emerso dal vertice tra Governo e Regioni che si è tenuto nella serata di ieri. Il ministro Speranza annuncia che il prossimo fine settimana tutta l'Italia potrebbe essere zona rossa. Confermata la ripresa delle lezioni dal 7 gennaio per scuole elementari e medie, mentre per la riapertura delle superiori si attendono i dati del monitoraggio.Tamponi a quota 102.974 nelle ultime 24 ore., 14.245 i nuovi casi di coronavirus, mentre le vittime sono 347 ( IL BOLLETTINO LE GRAFICHE ). Vaccinate oltre centomila persone, ma preoccupazione per i ritardi, in particolare in Lombardia, è stata espressa nel corso del vertice tra il premier, Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza.